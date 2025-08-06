طريقة عمل البسبوسة، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بإضافات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

½ كوب جوز هند

لوز أو فستق للتزيين

مكونات الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثخن قليلا.

أضيفي ماء الزهر أو الفانيليا وأطفئي النار، ثم اتركي الشربات يبرد.

في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر والبيكنج بودر والملح وجوز الهند.

أضيفي السمن المذاب واخلطي جيدا حتى يتشرب السميد الدهن.

أضيفي الزبادي والفانيليا وقلبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ادهني صينية بالزيت أو السمن، ثم اسكبي خليط البسبوسة وساوي السطح.

قطعي العجين بشكل مربعات أو معينات وضعي حبة لوز أو فستق على كل قطعة.

اخبزي في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180°م لمدة 25-30 دقيقة حتى تتحمر.

فور خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها حتى تتشرب الشربات تماما، ثم قدميها دافئة أو باردة.

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل الجلاش الحلو

مكونات عمل الجلاش الحلو:

لفة جلاش

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:

ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.

كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).

قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.

اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).

اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

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