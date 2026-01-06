بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية، من أكثر أنواع الكيك شهرة في البيوت العربية، خاصةً لدى ربات البيوت الباحثات عن وصفة ناجحة وسهلة التحضير وغير مكلفة.





تتميز كيكة الزبادي الاقتصادية بقوامها الهش وطعمها الخفيف، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن أو أدوات خاصة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها كتحلية يومية للأسرة أو لضيوف مفاجئين.



لماذا تُعتبر كيكة الزبادي وصفة اقتصادية؟

تعتمد طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية؛ على مكونات أساسية ومتوافرة في كل مطبخ تقريبًا، مثل الدقيق والسكر والزيت والبيض والزبادي، دون الحاجة إلى زبدة أو إضافات مرتفعة التكلفة.





كما أن تحضير كيكة الزبادي الاقتصادية لا يستغرق وقتًا طويلًا ولا يتطلب خلاطًا كهربائيًا، ويمكن الاكتفاء بالمضرب اليدوي، وهو ما يجعلها وصفة موفرة للجهد والمال معًا.



مكونات كيكة الزبادي الاقتصادية

كوب زبادي (علبة واحدة)

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

2 كوب دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

بشر قشر ليمون أو برتقال (اختياري لإضافة نكهة)

ملاحظة: يمكن استخدام نفس كوب الزبادي لقياس باقي المكونات، ما يسهّل التحضير ويقلل استخدام أدوات إضافية.

طريقة كيكة الزبادي



طريقة تحضير كيكة الزبادي الاقتصادية خطوة بخطوة

في وعاء عميق، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح اللون.

يُضاف الزبادي والزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج الخليط جيدًا.

في وعاء آخر، يُنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

يُضاف خليط الدقيق إلى المكونات السائلة على دفعات مع التقليب برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، مع مراعاة عدم الإفراط في التقليب للحفاظ على هشاشة الكيك.

يمكن في هذه المرحلة إضافة بشر الليمون أو البرتقال حسب الرغبة.

يُصب الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالقليل من الدقيق.

تُخبز الكيكة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 170–180 مئوية لمدة 35 إلى 40 دقيقة، أو حتى تنضج ويخرج عود خشبي نظيف عند غرسه في المنتصف.

تُترك الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب وتقديمها.

أفكار بسيطة لتقديم كيكة الزبادي الاقتصادية

رغم بساطة كيكة الزبادي، يمكن تقديمها بأكثر من شكل دون زيادة التكلفة:

رش القليل من السكر البودرة على الوجه.

إضافة ملعقة من المربى أو العسل على كل قطعة.

تقديمها مع كوب شاي أو حليب دافئ.

تقطيعها وتقديمها كوجبة خفيفة للأطفال في المدرسة.

نصائح لنجاح كيكة الزبادي

استخدام مكونات بدرجة حرارة الغرفة يساعد على الحصول على قوام أفضل.

عدم فتح الفرن قبل مرور 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

نخل الدقيق ضروري للحصول على كيك خفيف وهش.

يمكن الاستغناء عن البيض وتقليل التكلفة أكثر باستخدام بدائل نباتية عند الحاجة.



كيكة الزبادي الاقتصادية هي الخيار الأمثل لكل من تبحث عن وصفة سريعة، موفرة، وناجحة من أول مرة. تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الاقتصادية، وتناسب مختلف الأوقات والمناسبات اليومية. ببساطتها وسهولة تحضيرها، تظل كيكة الزبادي واحدة من الوصفات الأساسية التي لا غنى عنها في كل مطبخ.

