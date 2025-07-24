طريقة عمل البسبوسة، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربي لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد خشن

1 كوب زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

½ كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة فانيليا

رشة ملح

للتزيين:

لوز أو فستق أو جوز هند (حسب الرغبة)

لتحضير الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، ضعي الماء والسكر واتركيه حتى الغليان.

أضيفي عصير الليمون وخففي النار، واتركيه يغلي لمدة 8-10 دقائق.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تماما.

في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر والبيكينج بودر وجوز الهند.

أضيفي السمن المذاب وقلبي جيدا حتى يتشرب السميد كل السمن.

أضيفي الزبادي والفانيليا وقلبي حتى تتجانس المكونات، لكن دون عجن.

ادهني صينية متوسطة الحجم بالسمن، ثم اسكبي الخليط وافرديه بالتساوي.

زيني الوجه باللوز أو الفستق حسب الرغبة.

ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–35 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

بمجرد خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدا، ثم قطعيها وقدميها.

قدمي البسبوسة مع كوب من الشاي أو القهوة أو مع القشطة على الوجه لمزيد من الطعم الغني.

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل كيكة الروانى

مكونات عمل كيكة الروانى:-

للكيك:

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب دقيق سميد

1/2 كوب دقيق أبيض

1 كوب زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

لعمل الشربات

1 كوب سكر

1/2 كوب ماء

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل كيكة الروانى:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركي المزيج يغلي لمدة 8 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا ورشة الملح حتى يتكون مزيج هش.

أضيفي السكر واستمري بالخفق حتى يذوب ويصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي السميد مع الدقيق والبيكنج بودر.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بقليل من الدقيق أو مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر الوجه.

بمجرد خروج الكيكة من الفرن، اسقيها مباشرة بالشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدا وتبرد.

لا تبالغي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تهبط الكيكة.

يمكن استبدال الزبادي باللبن الرايب.

تأكدي من أن الشربات بارد والكيكة ساخنة عند التشريب.

تقدم كيكة الرواني باردة، وتعد مثالية في العزومات أو كتحلية بعد الغداء مع كوب شاي أو قهوة.

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