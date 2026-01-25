يفرون من المواجهة في القتال، اتساع دائرة الغضب داخل دول الناتو من تصريح ترامب المهين

18 حجم الخط

انضمت أستراليا إلى الدول الأعضاء فى حلف الناتو، المنتقدة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التى قلل فيها من أهمية دول حلف شمال الأطلسى “الناتو”، بعدما اتهم قواته العسكرية بالهروب من الصفوف الأمامية خلال الحرب فى أفغانستان.

تصريح ترامب المهين لجنود حلف الناتو خلال حرب أفغانستان

وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الخميس الماضى، دور الدول في الناتو غير الولايات المتحدة، خلال الحرب التى دامت 20 عاما فى أفغانستان، واعتبر أن أمريكا هى التي قادت الغزو في 2001 "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الحلفاء "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إن عائلات الجنود الأستراليين الذين سقطوا فى حرب أفغانستان "تتألم" بسبب تصريحات ترامب.

وقال أنتوني ألبانيزي لبرنامج "إنسايدرز" على قناة "إيه بي سي"، إن "تلك العائلات الأسترالية الـ 47 التي ستتألم من هذه التصريحات، تستحق منا كل الاحترام والتقدير".

غضب رئيس وزراء أستراليا من تصريح ترامب عن هروب جنود الناتو

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي، أن "الشجاعة التي أظهرها 40 ألف أسترالي خدموا في أفغانستان، كانوا بلا شك في الصفوف الأمامية، جنبا إلى جنب مع حلفائنا الآخرين، للدفاع عن الديمقراطية والحرية وعن مصالحنا الوطنية"، مؤكدا جدارتهم بالاحترام.

من جهته عبر كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، عن استياء لندن من تصريحات ترامب، ووصفها بأنها مهينة، مؤكدًا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان اعتذر بالتأكيد، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

حرب أفغانستان، فيتو

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قتلوا أو أصيبوا"، مضيفًا أنه لو أخطأ في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

من جته دعا الأمير هاري، إلى "الحديث بصدق واحترام عن تضحيات قوات الناتو"، وقال الأمير هاري دوق ساسكس الذي خدم في أفغانستان مرتين، الجمعة الماضى، ردًا على تصريحات ترامب "خدمت هناك. كونت صداقات دامت مدى الحياة هناك، وفقدت أصدقاءً هناك، فقدت المملكة المتحدة وحدها 457 جنديًا".

بعد الجدل الكبير الذي أعقب تصريحات ترامب بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، سعى الرئيس الأمريكي الى تهدئة الضجة بعض الشيء.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائمًا مع الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكى، "في أفغانستان، قتل 457 منهم وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين، هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".

