ترامب يتراجع عن تصريحاته ضد الجيش البريطاني

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف من لهجته تجاه جنود المملكة المتحدة، بعد موجة من الانتقادات لتصريحاته حول دور" الناتو" في أفغانستان، وكان أول المنتقدين كير ستارمر الذي طالبه بالاعتذار.



ترامب: رابطة لا تنكسر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجنودنا قاتلوا جنبا إلى جنب في أفغانستان



وأشاد ترامب بتضحيات الجنود البريطانيين ودورهم إلى جانب القوات الأمريكية في الحروب المشتركة، ولا سيما في أفغانستان.

وقال ترامب في تصريح له: إن "الجنود العظماء والشجعان في المملكة المتحدة سيكونون دائما إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن 457 جنديا لقوا حتفهم في أفغانستان، فيما أصيب العديد بجروح خطيرة، واصفا إياهم بأنهم "من بين أعظم المحاربين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقة بين البلدين تمثل رابطة قوية لا يمكن كسرها على الإطلاق، مؤكدا أن الجيش البريطاني يتمتع "بقلب وروح هائلين ولا يعلى عليهما"، على حد تعبيره مع استثناء الجيش الأمريكي.

انتقادات حادة لترامب

وختم ترامب تصريحه بالقول: "نحن نحبكم جميعا، وسنظل كذلك دائما". وكان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قد وصف تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن وقوف حلفاء الولايات المتحدة على الهامش في أفغانستان بأنها إهانة، وطالب الرئيس الأمريكي بالاعتذار.

وصرح ترامب يوم الخميس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية بأنه غير واثق من دعم دول الناتو للولايات المتحدة عند الحاجة وأن الولايات المتحدة لم تطلب المساعدة من حلفائها قط. وزعم ترامب بأن الحلفاء كانوا في أفغانستان بعيدين عن خطوط المواجهة رغم إرسالهم قوات إلى هناك.

وأثارت تصريحات ترامب غضب العسكريين والسياسيين البريطانيين وعامة الشعب في المملكة المتحدة.

وأثارت تصريحات ترامب حول دور قوات "الناتو" والقوات البريطانية في أفغانستان موجة انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث سارعت الحكومة ومسؤولون عسكريون إلى دحضها.

وقال الوزير البريطاني المساعد ستيفن كينوك لشبكة "سكاي نيوز": "العديد والعديد من الجنود البريطانيين والعديد من الجنود من حلفاء الناتو الأوروبيين الآخرين قدموا حياتهم دعما للمهام التي قادتها الولايات المتحدة في أماكن مثل أفغانستان والعراق".

