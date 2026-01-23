18 حجم الخط

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول دور قوات "الناتو" والقوات البريطانية في أفغانستان في موجة انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث سارعت الحكومة ومسؤولون عسكريون إلى دحضها.

بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن دور الناتو في أفغانستان



ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن ترامب كان مخطئا في الادعاء بأن قوات الناتو بقيت بعيدة عن الخطوط الأمامية أثناء الحرب، مشددا على أن هذا التصوير لا يعكس الواقع الميداني ولا حجم الدور الذي أدته القوات المتحالفة.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن الجنود البريطانيين كانوا في الخطوط الأمامية للقتال في أفغانستان، موضحا أن المملكة المتحدة وحلفاءها في الناتو لبوا نداء الولايات المتحدة، وذلك في المرة الوحيدة التي تم فيها تفعيل المادة الخامسة من الحلف، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أحد الأعضاء يعد هجوما ضدهم جميعا.

انتقادات واسعة لتصريحات ترامب

وكتب هيلي على منصة إكس أن أكثر من 450 من أفراد القوات البريطانية فقدوا حياتهم خلال النزاع، مضيفا أنه يجب أن يتذكر هؤلاء الجنود على حقيقتهم بوصفهم أبطالا قدموا أرواحهم في خدمة وطنهم.

وعلق وزير شؤون القوات المسلحة آل كارنز على تصريحات ترامب، ووصفها بأنها "مخزية وسخيفة تماما".

ونشر الوزير الذي خدم عدة جولات في أفغانستان، مقطع فيديو على منصة "إكس" أشار فيه إلى هذه التصريحات، من دون أن يذكر الرئيس بالاسم.

وقال إن "العالم وقف إلى جانب الولايات المتحدة" بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، مضيفا: "أجهزتنا وقواتنا وساستنا، وقفنا جميعا معا كتفا إلى كتف ".

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم أمس الخميس، وجه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة أبدا إلى الحلف، وإن حلفاءها بقوا بعيدين قليلا عن الخطوط الأمامية خلال الحرب في أفغانستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.