نيويورك تايمز: حلف الناتو يقترب من النهاية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حلف الناتو بشكله التقليدي يقترب من نهايته ، على خلفية التغير في نهج الولايات المتحدة السلبي تجاه الأمن عبر الأطلسي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في تقرير للصحيفة: "لا ينبغي أن يكون هناك شك لدى أي شخص: الناتو بالشكل الذي نعرفه - التحالف الذي كان حجر الزاوية للأمن عبر الأطلسي لأكثر من 75 عاما - يقترب من نهايته".

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

وأضافت الصحيفة أن قادة أوروبيين، بعد مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدركوا أن "الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بضمان الأمن في أوروبا بل ويمكن أن تشكل تهديدا لها".( انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة).

كما أشارت الصحيفة إلى أن عملية تفكك الحلف لن تكون فورية، بل تدريجية مع مرور الوقت و"ستتسبب بكل أنواع الاضطرابات".

استعداد الحلف لمساعدة الولايات المتحدة

يأتي هذا التقرير في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها يوم الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن واشنطن "لم تكن بحاجة إلى الناتو أبدا" ولم تطلب أي شيء من التحالف بجدية، وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يشكك في استعداد الحلف لمساعدة الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.

وقبل ذلك، صرح ترامب بأنه قام بأكثر من أي رئيس أمريكي سابق من أجل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، محذرا من أن المنظمة كانت ستختفي لولا تدخله.

وكتب ترامب على شبكة "تروث سوشيال": "لم يقم أي شخص ولا أي رئيس بأكثر مما قام به الرئيس دونالد ترامب من أجل الناتو. لو لم أظهر، لما كان الناتو موجودا الآن!!! لكان قد انتهى إلى مزبلة التاريخ"، وأضاف أن هذا الأمر "محزن ولكنه حقيقي".

تأتي تصريحات ترامب في وقت يُنظر فيه إلى موقفه من الحلف وعلاقاته مع الحلفاء بشيء من التوتر. وفي هذا السياق، وصف رئيس "الناتو" السابق ورئيس الوزراء الدنماركي الأسبق، أندرس فوغ راسموسن، تصريحات ترامب السابقة الداعية لانضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنها "أكبر اختبار للناتو منذ تأسيسه".

وقال راسموسن في مقابلة مع "رويترز" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: "مستقبل حلف شمال الأطلسي بات على المحك".

