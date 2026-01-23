18 حجم الخط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على ضرورة أن يعزز الحلف جهوده لضمان أمن الدائرة القطبية الشمالية وذلك بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهديد بضم جرينلاند.

اتفاق بين الناتو والدنمارك على تعزيز حماية القطب الشمالي

وفي منشور له على موقع "إكس" بعد لقائه فريدريكسن في بروكسل قال روته: "نعمل معا لضمان أمن وسلامة جميع دول الناتو، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في الدائرة القطبية الشمالية".

وفي وقت سابق، قال روته إن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن جرينلاند هدفها منع روسيا والصين من الوصول إلى الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية وإلى بلدان المنطقة القطبية الشمالية.

إصرار أمريكي على ضم جزيرة جرينلاند

وبعد محادثات مع الرئيس الأمريكي في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء على جرينلاند بالقوة، معلنا عن التوصل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.



وعقد لقاء في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار في الدنمارك وجرينلاند.

وأوضح روته أن الهدف من هذه المباحثات في دافوس هو ضمان أمن 7 بلدان في المنطقة القطبية الشمالية "على نحو مشترك" في وجه روسيا والصين، مشيرا إلى الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وآيسلند والسويد وفنلندا والنروج.

