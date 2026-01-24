الناتو: روسيا تجهض أي تسوية والموقف الأوروبي–الأمريكي يفاقم الأزمة

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أن روسيا تواصل استخدام العنف ونفوذها العابر للحدود لإفشال أي محاولات جادة للتفاوض، مستهدفة البنية التحتية المدنية وتهدد تفكيك أي خطوات نحو تسوية سياسية محتملة.

وأضافت زاريتا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الحالية تتجاوز الأمن العسكري لتطال الأمن القومي المجتمعي والممرات التجارية الدولية، مشيرة إلى أن تأثير النزاع يمتد على نطاق أوسع من المعارك الميدانية إلى الاقتصاد والتجارة والاستقرار الإقليمي.

مستشارة الناتو تحذر من عواقب الخلافات بين واشنطن وبروكسل على جهود التفاوض

وأوضحت زاريتا أن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تُسرّع من إفشال أي مفاوضات، مؤكدة أن استمرار الانقسامات بين الأطراف الدولية يقلص فرص التوصل إلى أي اتفاق مستدام، ويجعل أي خطوات سياسية مقبلة معرضة للفشل قبل البدء في التنفيذ.

وشددت على أن الدبلوماسية الأوكرانية يجب أن تكون في صدارة أولويات أوروبا، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في أي مسار تفاوضي جاد، وأن تجاهل هذا العامل قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة المخاطر على الأمن القومي الأوروبي والدولي.

الدروس المستفادة من النزاعات السابقة تؤكد ضرورة توحيد المواقف لمواجهة التدخلات الروسية

وحذرت مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو من أن استمرار التدخلات الروسية واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين يضعف فرص التوصل إلى حل سياسي، مؤكدًة أن المجتمع الدولي بحاجة إلى موقف موحد وفعّال للتعامل مع الانتهاكات ووقف التصعيد قبل أن تتحول الأزمة إلى أزمة أكبر تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك الممرات التجارية والطاقة والأسواق العالمية.

