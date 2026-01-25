الناتو يعلن عن قائد جديد للقيادة البحرية المتحالفة في مراسم رسمية

18 حجم الخط

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تعيين نائب الأدميرال في البحرية الملكية البريطانية روبرت بيدريه قائدًا جديدًا للقيادة البحرية المتحالفة (ماركوم) خلفًا لنائب الأدميرال السير مايك أتلي، خلال مراسم رسمية جرت في مقر القيادة في نورثوود بالمملكة المتحدة.

مواجهة التهديدات البحرية

وترأس مراسم التسليم نائب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، الأدميرال السير كيث بلونت، الذي أشاد بخدمة أتلي المتميزة وإسهاماته في تعزيز قدرات القيادة البحرية وتحويلها إلى مقر عملياتي متكامل قادر على مواجهة التهديدات البحرية وضمان الجاهزية في منطقة اليورو-أطلسي، بحسب بيان صحفى نشر على موقع الحلف الرسمى.

جهود تعزيز الأمن البحري المشترك

وشملت أبرز إنجازات فترة قيادة السير مايك أتلي إنشاء مركز الناتو للشحن وأمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، وتعزيز اليقظة البحرية، وتطوير الاستراتيجية البحرية للحلف، مع التركيز على الابتكار ودمج التقنيات الحديثة لتعزيز الوعي البحري والفاعلية العملياتية.

وفي كلمة وداعه، أعرب أتلي عن اعتزازه بخدمة الحلف وثقته في قدرة القيادة الجديدة على متابعة جهود تعزيز الأمن البحري المشترك.

من جانبه، أكد نائب الأدميرال روبرت بيدريه التزامه بمواصلة تطوير القيادة البحرية المتحالفة وتعزيز التعاون بين الحلفاء لحماية المصالح البحرية المشتركة.

قيادة الانتشار البحري الدائم

وتعد القيادة البحرية المتحالفة المركز الرئيس لعمليات الناتو البحرية، وقادرة على قيادة الانتشار البحري الدائم، وتنسيق الأصول البحرية، وضمان جاهزية الحلف للتصدي لأي تهديد في السلم أو الأزمة أو الحرب.

