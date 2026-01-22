الناتو: روته لم يقترح تنازلات سيادة تتعلق بجرينلاند خلال المحادثات مع ترامب

18 حجم الخط

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أن الأمين العام للحلف مارك روته لم يقترح تقديم أي تنازلات تتعلق بالسيادة خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت: لم يقترح الأمين العام أي تنازل عن السيادة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي في دافوس.

وبحسب "رويترز"، فقد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية استخدمها كورقة ضغط للاستحواذ على جرينلاند واستبعد أيضا استخدام القوة، وقال إن التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع حول الجزيرة التابعة للدنمارك والذي ينذر بأعمق صدع في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود بات وشيكا.

ترامب يهبط بسقف التصريحات

وتراجع ترامب خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عن تعليقات أدلى بها على مدى أسابيع وتسببت في أثارة حالة من القلق داخل حلف شمال الأطلسي وأنذرت بحرب تجارية عالمية جديدة، وفق "رويترز".

وقال ترامب إن الحلفاء الغربيين في منطقة القطب الشمالي يمكنهم إبرام اتفاقية جديدة تلبي رغبته في منظومة دفاع صاروخي تعرف باسم (القبة الذهبية) والوصول إلى المعادن الحرجة، وتعرقل في الوقت نفسه طموحات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

جاء ذلك بعد ساعات من تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، مؤكدة أن "مشروع اتفاق بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشأن جرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن، لكنه يشمل نشر منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية".

الرئيس الأمريكي يصف اتفاقه مع روته بالأبدي

وأضاف الرئيس الأمريكي: الاتفاق يرضى الجميع. إنه اتفاق طويل الأمد. يمنح الجميع وضعية ممتازة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والمعادن؛ إنه اتفاق أبدي.

وأشار متحدث باسم حلف شمال الأطلسي إلى أن سبعة من الحلفاء في منطقة القطب الشمالي سيتعاونون لضمان أمنهم الجماعي، مضيفا: ستستمر المفاوضات بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة بهدف ضمان عدم تمكن روسيا والصين من ترسيخ وجودهما الاقتصادي أو العسكري في الجزيرة.

ترامب يسعى لاستقطاب سكان جرينلاند بملايين الدولارات

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ترامب يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في جرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في جرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.

البيت الأبيض يربط جرينلاند بالأمن القومي الأمريكي

وفي 14 يناير 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.

وفي اليوم ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينجسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن جرينلاند في أي وقت.

وتعد جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الإستراتيجية للأمن القومي.

