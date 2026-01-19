الكل خاسر، رئيس الوزراء البريطاني يحذر من اندلاع حرب تجارية بين أوروبا وأمريكا

18 حجم الخط

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الدخول في حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لن يكون في مصلحة أحد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال ستارمر: "إن التحالفات تدوم عندما تكون مبنية على الاحترام والشراكة، وليس على الضغط؛ واستخدام الرسوم الجمركية ضد الحلفاء خطأ تام".

أعلن ترامب، السبت الماضي، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية بدءا من الأول من فبراير المقبل، لتصل إلى 25%، اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه، وهو ما يتمثل في "الشراء الكامل والتام" لجزيرة جرينلاند، وفق وصفه.

وفي المقابل، أعلنت الدول التي استهدفها تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب معارضتها خطته بشأن جرينلاند، اتخاذها موقف موحدا تجاه تهديدات ترامب.

8 دول أوروبية تتخذ موقفا موحدا تجاه تهديدات ترامب

وقالت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد في بيان مشترك: "التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي، وتنذر بتدهور خطير".

وبحسب ما نشرته مجلة بوليتيكو الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة بينها فرض رسوم جمركية تبلغ قيمتها 93 مليار دولار على المنتجات الأمريكية بسبب إصرار ترامب على الاستيلاء على جزيرة جرينلاند.

منع ترامب من الاستيلاء على جرينلاند

ونقلت الجريدة عن دبلوماسيين ومسئولين أوروبيين مطلعون على المفاوضات الأوروبية قولهم: تستهدف تلك الإجراءات منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة السيطرة على جرينلاند.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبين لـ"بوليتيكو": يمكن فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار دولار بسرعة كبيرة مقارنة بالخيارات الأخرى قيد المناقشة.

وجاء البيان في وقت واصل فيه ترامب تهديداته بالاستيلاء على جرينلاند، معتبرا أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد "التهديد الروسي" عن الجزيرة.

ترامب يواصل تهديداته

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما بأن عليها إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لـ جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك الذي يتمتع ⁠بالحكم الذاتي.

تشكك أمريكي في مبرررا ت ترامب

ويبذل ترامب جهودا متعددة لإقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى الاستحواذ على جرينلاند، حتى لو كان ذلك بالقوة، أو على حساب حلفاء الناتو، وفق تقرير نشره موقع "فرانس 24".

ويؤكد التقرير أن الشعب الأمريكي متشكك جدا في جدوى الاستيلاء على جرينلاند، مشيرا إلى أن استطلاع رأي أجرته "رويترز/إيبسوس" ونشر في 15 يناير، أظهر أن 17% فقط من الأمريكيين يؤيدون خطة ترامب للاستحواذ على الإقليم الدنماركي، وأن 4% فقط يرون أن استخدام القوة لتنفيذ ذلك "فكرة جيدة".

