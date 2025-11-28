وزير الخارجية الأمريكي يتغيب عن اجتماع للناتو وسط المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا

18 حجم الخط

يغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، وفق ما أفادت به عدة مصادر أمريكية، في وقت تستمر المفاوضات في شأن خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.



وقال مصدر مقرب من روبيو لوكالة الأنباء الفرنسية إن كريستوفر لانداو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، يمثل الولايات المتحدة في اجتماع الحلفاء في بروكسل.



في السياق نفسه، أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" أن روبيو يعتزم التغيب عن الاجتماع، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.

ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من ديسمبر، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.

لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية.

