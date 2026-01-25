حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء بالشرقية

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم ١٢٩ بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار تحسين الأداء الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

نقل العاملين بشكل مؤقت

شملت الحركة إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين كل من الآتي أسماؤهم لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين كل منهم بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية حيث تم نقل عبد العاطي عبد الفتاح علي أحمد رئيس حى أول الزقازيق للقيام للعمل تسيير أعمال رئيس مدينة القنايات

نقل الى الزقازيق وههيا

كما تم نقل عمرو مصطفى محمد فتحي رئيس مدينة القنايات لتسيير أعمال رئيس حي أول الزقازيق والمهندس السيد صبحي محمد البكري نائب رئيس حي أول الزقازيق للعمل بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة ههيا وخالد محمد عوض متولي نائب رئيس مركز ومدينة ههيا بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق.

خطة لتحسين مستوى أداء العاملين

و أكد محافظ الشرقية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، موضحًا أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المدن والأحياء ونوابهم وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

المهندس حازم الأشموني

ومن ناحية أخرى أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٥١٠ لسنة ٢٠٢٥ م، بتكليف عدد من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية، مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل فيما بينهم.

