الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يُعفي رئيس وحدة الشيخ ضرغام لعدم تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء (صور)

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط يضبط مجموعة من المخالفات
18 حجم الخط

 أصدر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط قرارا  بإعفاء رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ ضرغام من منصبه،في خطوة وصفت بأنها ضربة بيد من حديد على يد المقصرين في الجهاز الإداري للمحافظة،  وجاء هذا القرار المفاجئ بعدما كشفت تقارير المتابعة الميدانية عن وجود حالة من التراخي والتقاعس الواضح في التعامل مع ملف التعديات والبناء المخالف، حيث تبين عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق مجموعة من المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها بدقة من خلال اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تحت إشراف الأستاذ سمير عتريس.

 

 

 

​كواليس الإطاحة برئيس القرية

​وتعود كواليس القرار إلى التقارير الميدانية التي رفعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة الأستاذ سمير عتريس، والتي أثبتت وجود حالات بناء مخالف قائمة بالفعل دون أن تتحرك الوحدة المحلية بالقرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث اعتبر المحافظ أن هذا الصمت والتقاعس يعد إخلالا جسيما بمهام الوظيفة العامة ومشاركة غير مباشرة في إهدار هيبة الدولة وضياع الرقعة الزراعية والنسق العمراني.

تحذيرات شديدة اللهجة لكافة القيادات

​وعقب صدور القرار، وجّه الدكتور أيمن الشهابي رسالة شديدة اللهجة إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية، مشددا على ضرورة التحرك الفوري لتنفيذ الإزالات تجاه كافة المخالفات التي تم رصدها وتحويل المتورطين فيها إلى النيابة العامة، مع التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، وأنه لن يسمح بأي تبريرات فيما يخص التعدي على أملاك الدولة أو البناء خارج الحيز العمراني.

خطة المحافظة لمواجهة البناء المخالف

​واختتم محافظ دمياط تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الإزالات يقع على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الرقابة لن ترحم أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في التصدى للمخالفات في المهد، حيث أوضح أن المحافظة تتبنى استراتيجية "صفر مخالفات" ولن تتوقف عن تطهير المحليات من أي عناصر تتقاعس عن حماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالات البناء المخالف الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المتابعة الميدانية حالات بناء مخالف رؤساء الوحدات المحلية مدينة دمياط محافظ دمياط لدكتور أيمن الشهابي قرارات الإزالة بناء مخالف

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع اللمسات الأخيرة لتشغيل مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية