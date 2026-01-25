محافظ دمياط يُعفي رئيس وحدة الشيخ ضرغام لعدم تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء (صور)

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط قرارا بإعفاء رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ ضرغام من منصبه،في خطوة وصفت بأنها ضربة بيد من حديد على يد المقصرين في الجهاز الإداري للمحافظة، وجاء هذا القرار المفاجئ بعدما كشفت تقارير المتابعة الميدانية عن وجود حالة من التراخي والتقاعس الواضح في التعامل مع ملف التعديات والبناء المخالف، حيث تبين عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق مجموعة من المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها بدقة من خلال اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تحت إشراف الأستاذ سمير عتريس.

​كواليس الإطاحة برئيس القرية

​وتعود كواليس القرار إلى التقارير الميدانية التي رفعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة الأستاذ سمير عتريس، والتي أثبتت وجود حالات بناء مخالف قائمة بالفعل دون أن تتحرك الوحدة المحلية بالقرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث اعتبر المحافظ أن هذا الصمت والتقاعس يعد إخلالا جسيما بمهام الوظيفة العامة ومشاركة غير مباشرة في إهدار هيبة الدولة وضياع الرقعة الزراعية والنسق العمراني.

​تحذيرات شديدة اللهجة لكافة القيادات

​وعقب صدور القرار، وجّه الدكتور أيمن الشهابي رسالة شديدة اللهجة إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية، مشددا على ضرورة التحرك الفوري لتنفيذ الإزالات تجاه كافة المخالفات التي تم رصدها وتحويل المتورطين فيها إلى النيابة العامة، مع التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، وأنه لن يسمح بأي تبريرات فيما يخص التعدي على أملاك الدولة أو البناء خارج الحيز العمراني.

​خطة المحافظة لمواجهة البناء المخالف

​واختتم محافظ دمياط تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الإزالات يقع على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الرقابة لن ترحم أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في التصدى للمخالفات في المهد، حيث أوضح أن المحافظة تتبنى استراتيجية "صفر مخالفات" ولن تتوقف عن تطهير المحليات من أي عناصر تتقاعس عن حماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

