الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة دمياط يتابع المشروعات الخدمية والملفات الحيوية في جولة ميدانية

​استمرار العمل بالملفات
​استمرار العمل بالملفات ذات الاولوية خلال عطلة الجمعة
18 حجم الخط

يتابع الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، سير العمل بعدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم التوقف خلال العطلات الرسمية. 

وتستهدف هذه المتابعة دفع معدلات الاداء في الملفات ذات الأولوية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة.

​تكليفات بسرعة حسم شكاوى المواطنين وتذليل العقبات

​وجه رئيس المدينة الإدارات المعنية بضرورة التعامل الفوري مع  شكاوى المواطنين التي ترد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا ان حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي. 

كما شدد على تذليل كل المعوقات التي  تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

 

 

 

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، سير العمل بعدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، سير العمل بعدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية

 

​متابعة إجراءات إسكان شطا وتيسير الخدمات

​وفي سياق متصل، تابع  مستجدات ملف استبدال الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة شطا، موجها بضرورة التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.

 ويهدف هذا التنسيق الى ضمان سرعة انهاء الملفات الخاصة بالمستحقين وتسهيل استكمالها وفقا للضوابط المنظمة، تيسيرا على اهالي دمياط.

​رفع حالة الاستعداد وتنسيق كامل بين الادارات

 

​واختتم الدكتور سمير عتريس متابعته بالتأكيد على رفع كفاءة الأداء الإداري والميداني، وضرورة التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات. 

وأشار الى استمرار الجولات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على ارض الواقع، واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المتابعة الميدانية المستمرة المشروعات الخدميه تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذ المشروعات الخدمية محافظ دمياط مشروع الإسكان الاجتماعي تذليل كافة المعوقات حل مشكلات المواطنين

مواد متعلقة

رئيس مدينة دمياط يقود حملة مكبرة على سوق الجمعة بمحور تاسع (صور)

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

13 حالة وفاة، تسريب الغاز يحصد أرواح المواطنين بالقليوبية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أزمة وزارة الصحة مع الصيادلة تحتاج إلى علاج!

حفلات التوقيع والفعاليات الترفيهية تستقطب عددا كبيرا من زوار معرض الكتاب

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية