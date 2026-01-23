رئيس مدينة دمياط يتابع المشروعات الخدمية والملفات الحيوية في جولة ميدانية

18 حجم الخط

يتابع الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، سير العمل بعدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم التوقف خلال العطلات الرسمية.

وتستهدف هذه المتابعة دفع معدلات الاداء في الملفات ذات الأولوية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة.

​تكليفات بسرعة حسم شكاوى المواطنين وتذليل العقبات

​وجه رئيس المدينة الإدارات المعنية بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين التي ترد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا ان حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما شدد على تذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

​متابعة إجراءات إسكان شطا وتيسير الخدمات

​وفي سياق متصل، تابع مستجدات ملف استبدال الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة شطا، موجها بضرورة التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.

ويهدف هذا التنسيق الى ضمان سرعة انهاء الملفات الخاصة بالمستحقين وتسهيل استكمالها وفقا للضوابط المنظمة، تيسيرا على اهالي دمياط.

​رفع حالة الاستعداد وتنسيق كامل بين الادارات

​واختتم الدكتور سمير عتريس متابعته بالتأكيد على رفع كفاءة الأداء الإداري والميداني، وضرورة التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات.

وأشار الى استمرار الجولات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على ارض الواقع، واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

