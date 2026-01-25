الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
18 حجم الخط

شهدت أسعار الفاكهة في المنيا اليوم، اليوم الأحد، 25 يناير 2026 حالة من الاستقرار نسبيا داخل أسواق محافظة المنيا. 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

حيث سجل سعر كيلو البرتقال البلدي في المنيا من 7 إلى 15  جنيها.

وسجل سعر اليوسفي من 8 إلى 15 جنيها.

وتراوح سعر الجوافة من 12 إلى 20 جنيها.

وسجل سعر التفاح المحلي من 23 إلى 38 جنيها

وجاء سعر التفاح المستورد من 35 إلى 60 جنيها

وسجل سعر الموز البلدي من 15 إلى 20 جنيها

وتراوح سعر الموز المستورد من 18 إلى 25 جنيها 

الفاكهة الشتوية في المنيا

وأكد التجار أن وفرة الفاكهة الشتوية في المنيا ساهمت في استقرار الأسعار داخل أسواق المنيا.
وتحرص الأسر على شراء الفاكهة بشكل يومي لما لها من أهمية غذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم أسعار الفاكهة فاكهة المنيا سعر البرتقال سعر التفاح اسعار اليوم سوق المنيا الاحد يناير دافني كاروانا غاليزيا فاكهة شتوية اسعار السوق سعر الموز سعر الجوافة أسعار الفاكهة اليوم الأحد اليوم الأحد 25 يناير

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

اختيار أئمة صلاة التهجد، الأوقاف في المنيا تبدأ استعداداتها لشهر رمضان

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء الغسيل بالمنيا

حالة ترقب واسعة بين أولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد 25-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 25-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

الدينار البحريني يسجل 125.19 جنيها في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية