شهدت أسعار الفاكهة في المنيا اليوم، اليوم الأحد، 25 يناير 2026 حالة من الاستقرار نسبيا داخل أسواق محافظة المنيا.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

حيث سجل سعر كيلو البرتقال البلدي في المنيا من 7 إلى 15 جنيها.

وسجل سعر اليوسفي من 8 إلى 15 جنيها.

وتراوح سعر الجوافة من 12 إلى 20 جنيها.

وسجل سعر التفاح المحلي من 23 إلى 38 جنيها

وجاء سعر التفاح المستورد من 35 إلى 60 جنيها

وسجل سعر الموز البلدي من 15 إلى 20 جنيها

وتراوح سعر الموز المستورد من 18 إلى 25 جنيها

الفاكهة الشتوية في المنيا

وأكد التجار أن وفرة الفاكهة الشتوية في المنيا ساهمت في استقرار الأسعار داخل أسواق المنيا.

وتحرص الأسر على شراء الفاكهة بشكل يومي لما لها من أهمية غذائية.

