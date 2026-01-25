مصطفى محمد ينهي صيامه التهديفي مع نانت ويهز شباك نيس

18 حجم الخط

نجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، في إنهاء صيامه التهديفي مع فريقه نانت، بعدما هز شباك نيس، في اللقاء الذي يقام اليوم الأحد، ببطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز مصطفى هدفا لفريق نانت، في الدقيقة 45+2، ليعود لهز الشباك بعد غياب طويل، وخاض المهاجم المصري 15 مباراة مع نانت، في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ونجح في هز الشباك مرتين قبل هدف اليوم.

مصطفى محمد يعود للتسجيل بعد غياب

وكان آخر هدف سجله مهاجم منتخب مصر، يوم 29 أكتوبر الماضي، أمام موناكو، في الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد، عن نانت في الفترة الماضية، بسبب تواجده مع منتخب مصر، الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وحصد المركز الرابع.

