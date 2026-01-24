إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حريق شقة سكنية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بمغاغة شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمركز مغاغة شمال المنيا، نتيجة تسرب غاز، مما أسفر عن إصابة أفراد من أسرة واحدة.

إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة.

تلقي الرعاية الطبية

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.