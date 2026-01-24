إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

السبت 24 يناير 2026
أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حريق شقة سكنية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة. 

 

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بمغاغة شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمركز مغاغة شمال المنيا، نتيجة تسرب غاز، مما أسفر عن إصابة أفراد من أسرة واحدة. 

 

إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة 

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة. 

تلقي الرعاية الطبية 

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وملابساته.

