سمر حمزة تسعى لاستعادة الذهب ببطولة المصارعة الحرة في روسيا

تستعد سمر حمزة بطلة العالم في المصارعة الحرة، لتمثيل مصر في بطولة جراند بريكس إيفان يورجين والتي تستضيفها روسيا.

وتنطلق أولى جولات هذه البطولة يوم 29 يناير الجاري، وهي مسابقة دولية متخصصة في المصارعة الحرة النسائية.

أبرز إنجازات سمر حمزة في مسيرتها الرياضية

حققت سمر حمزة العديد من البطولات الدولية وتُصنف أنها أول مصارعة مصرية تحقق ميدالية برونزية في بطولة العالم للكبار عام 2021، فهي صاحبة أول ميدالية في بطولات العالم للمصارعة النسائية في تاريخ مصر.

كما تُعد أول مصرية تحصل على ميداليتين في بطولة عالمية، وحصلت سمر حمزة على ميداليات ذهبية عديدة في مسابقات مختلفة منها الميدالية الذهبية في المصارعة الشاطئية وزن +70 كجم عام 2015.

كما حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016 في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جراما، وفي شهر نوفمبر 2025 حصلت سمر حمزة على الميدالية البرونزية في مسابقة دورة التضامن الإسلامي التي نظمتها المملكة العربية السعودية.



وشاركت سمر حمزة في البطولات العالمية الرائدة بما في ذلك جوائز ألكسندر ميدفيد في بيلاروسيا، وكأس بولات في كازاخستان، وبطولة بولندا المفتوحة، وجائزة إيفان يورجين الكبرى في روسيا، وسلسلة التصنيف ماتيو بيليكوني وأحرزت فيها الميدالية الفضية.

كما حصلت سمر حمزة علي الميدالية البرونزية في النرويج 2021، وحصلت على الميدالية الفضية في صربيا 2022، وعلى المركز الخامس ببطولة بولندا المفتوحة 2016، ومركز أول في دورة البحر المتوسط 2015 و2018، وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة إسبانيا، وخامس عالم للكبار 2018، والثامن عالميًا تحت 23 فى 2018.

إنجازات سمر حمزة أفريقيًا

وعلى مستوى أفريقيا حققت سمر حمزة إنجاز غير مسبوق على مدار مشوارها الرياضي بإجمالي 10 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في دورة تصفيات الألعاب الأولمبية الأفريقية وميداليتين برونزيتين في الألعاب الأفريقية.

وبالنسبة للألعاب الأولمبية فقد مثلت سمر حمزة مصر في دورتين من الألعاب الأولمبية (ريو 2016) و(طوكيو 2021).

وقد شاركت سمر حمزة بانتظام في أصعب سلاسل التصنيف والبطولات المفتوحة في العالم في بولندا، بلغاريا، المجر، كرواتيا، وتركيا.

