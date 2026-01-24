أخبار الرياضة اليوم: مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون.. الإسماعيلي يعلن فسخ تعاقده مع ميلود حمدي.. وآخر تطورات ملف أليو ديانج مع الأهلي

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعادل فريق شبيبة القبائل الجزائري مع ضيفه الجيش الملكي المغربي سلبيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الدوري الإنجليزي، قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز غال على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

الدوري السعودي، حقق فريق أهلى جدة فوزا مهما أمام نيوم، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 فى الدوري السعودي.

أزيح الستار بشكل رسمي عن الشعار الخاص ببطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.

فاز فريق برشلونة للسيدات على نظيره ريال مدريد في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بهدفين دون رد.

الدوري الإنجليزي، سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة بنتيجة 2-3، على يد نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيتاليتي"، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة جدًا.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قيام إدارة القلعة الحمراء بإبلاغ المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، برفض العرض المقدم من نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

رغم خروج رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، من السجن بعد قبول محكمة جنايات الجيزة استئنافه على حكم حبسه سنة في قضية التزوير ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن اللاعب لا يزال محرومًا من ممارسة كرة القدم، على خلفية قضية تعاطي المنشطات التي أبعدته عن الملاعب.

أعلن مسئولو إدارة نادي الإسماعيلي، عن فسخ التعاقد رسميًا مع المدير الفني الجزائري ميلود حمدي، وذلك بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قضاها المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

