رياضة

رغم خروجه من السجن، رمضان صبحي محروم من ممارسة كرة القدم لهذا السبب

رغم خروج رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، من السجن بعد قبول محكمة جنايات الجيزة استئنافه على حكم حبسه سنة في قضية التزوير ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن اللاعب لا يزال محرومًا من ممارسة كرة القدم، على خلفية قضية تعاطي المنشطات التي أبعدته عن الملاعب.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت، في 26 نوفمبر الماضي، إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، عقب ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها في 3 أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، تقدم دفاع اللاعب بتظلم رسمي على قرار المحكمة الرياضية الدولية، عبر رفع دعوى أمام المحكمة الرياضية السويسرية، في محاولة لرفع أو تخفيف العقوبة الموقعة عليه.

يُذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قرارًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي، وأخطرت اتحاد الكرة المصري بذلك، قبل أن يُسمح له بالعودة المؤقتة للمشاركة مع فريقه لحين الفصل النهائي في القضية، وهو ما انتهى بقرار الإيقاف الصادر عن الوكالة الدولية.

وفي تصريحات سابقة، أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وجود خطاب رسمي من لجنة المنشطات يفيد بإيجابية عينة اللاعب، بعد تنويه إعلامي سابق بالواقعة.

وعلى صعيد آخر، أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بعودة اللاعب بعد خروجه من السجن، حيث أكد مصدر داخل النادي سعادته بانتهاء أزمة التزوير، مشيرًا إلى أن أبواب النادي مفتوحة أمام رمضان صبحي للعودة إلى التدريبات في أي وقت، رغم استمرار قرار الإيقاف الكروي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في قضية التزوير، والتي تضمنت معاقبة رمضان صبحي بالسجن سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ، ومعاقبة متهم آخر هارب بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة منتحل صفة اللاعب بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة فرد أمن، في القضية المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

