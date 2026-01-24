السبت 24 يناير 2026
مجموعة الأهلي، شبيبة القبائل يتعادل سلبيا مع الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل والجيش
شبيبة القبائل والجيش الملكي
 تعادل فريق شبيبة القبائل الجزائري مع ضيفه الجيش الملكي المغربي سلبيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يرفع الجيش الملكي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، وهو نفس رصيد شبيبة القبائل صاحب المركز الرابع، بينما يتصدر النادي الأهلي برصيد 7 نقاط، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني ثانيا ب4 نقاط.

تشكيل الجيش الملكي أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: أيوب الخياطي.

خط الدفاع: ميندي - كارنيرو - لوادني - نوح محمد العبد.

خط الوسط: أنس باش - محمد ربيع حريمات - حدراف.

خط الهجوم: أحمد حمودان - يوسف الفحلي - حمزة خبا.

تشكيل شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي 

حراسة المرمى: غايا ميرباح.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد - محمد أمين - حميدي - أحمد معمري.

خط الوسط: مصطفى رزق الله - باباكار سار - رياض بودبوز.

خط الهجوم: لحلو أخرب - بلال مسعودي - أيمن محيوص.

