الكشف عن شعار كأس آسيا 2027 في السعودية

أزيح الستار بشكل رسمي عن الشعار الخاص ببطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.

وتستعد السعودية لاستضافة الحدث الكبير مطلع العام المقبل، فيما بدأت اللجنة المنظمة في الترويج للبطولة من خلال الكشف عن الشعار الخاص بها.

شعار كأس آسيا 2027 في السعودية

وتم الكشف عن الشعار الخاص بالبطولة من خلال الحساب الرسمي على "إكس" الذي استعرض فيديو ترويجي، يحمل معالم السعودية، والأماكن التي تحمل هوية وطابع البلد المضيف.

أما الشعار نفسه فهو يتوافق مع الشكل التقليدي لكأس البطولة، بلونها الفضي المميز مع اللون الأخضر المُميز للمملكة.

موعد انطلاق كأس آسيا 2027

وتنطلق كأس آسيا في السابع من يناير العام المُقبل، وتستمر حتى الخامس من فبراير من نفس العام، بمشاركة 24 منتخبا على غرار النسخة السابقة من البطولة.

وتسعى السعودية لاستغلال استضافتها للحدث القاري الكبير من أجل العودة لمنصات التتويج بعدما كان آخر لقب قد تحقق في نسخة أمم آسيا في الإمارات 1996.

