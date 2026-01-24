بمشاركة محمد صلاح، بورنموث يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي (صور)

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة بنتيجة 2-3، على يد نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيتاليتي"، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث

وكان إيفانيلسون قد سجل الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف أليكس خيمينيز النتيجة في الدقيقة 33، وقلص فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وسجل سوبوسلاي هدف تعادل ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 80 من صناعة الملك المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل بورنموث هدف الفوز والنقاط الثلاثة عن طريق أمين عدلي.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيًّا وأكلم اللقاء حتى نهايته.

وجاء التشكيل الأساسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

فيما جاء تشكيل بورنموث أمام ليفربول كالتالي:

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يمتلك ليفربول 36 نقطة بالمركز الرابع في جدول الدوري، في حين أن بورنموث لديه 30 نقطة ويحتل المركز الثالث عشر.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.