مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة المصري رغم الغيابات المؤثرة

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة جدًا.

معتمد جمال مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي لمباراة المصري

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "لدينا طموح لتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة، وعملنا خلال الأسبوع الماضي من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

وتابع معتمد جمال: "الفوز على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر، أمر إيجابي لأننا عملنا بجدية ودرسنا نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس".

وأضاف: "نعاني من غيابات مثل أحمد فتوح وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وغيرهم، والفريق عليه أن يكون جاهزًا وعلى قلب رجل واحد وأن نخوض اللقاء بروح وجدية".

وواصل المدير الفني: "في مباراة المصري الأخيرة في كأس عاصمة مصر، شارك عدد كبير من اللاعبين الشباب، ولدي ثقة في جميع اللاعبين والعناصر الشابة لديها حوافز ودوافع لتعويض الغيابات في صفوف الفريق".

وأضاف معتمد جمال قائلًا: "عودة لاعبي المنتخب أمر إيجابي، وكنت أتمنى تواجد أحمد فتوح في لقاء الغد، والجميع هدفه تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك".

واختتم المدير الفني قائلًا: "الجميع يستعد للمباراة بجدية رغم أي ظروف يمر بها النادي وهدفنا تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور".

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي تخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، غدًا الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3- كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

