رياضة

مبابي يقود الهجوم، أربيلو يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني

مبابي
مبابي
أعلن ألفارو أربيلو ، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمواجهة نظيره فياريال اليوم السبت على ملعب "لا سيراميكا"ملعب “لا سيراميكا” ، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

 

 تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال 

تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر، في حين أن فياريال لديه 41 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الليجا، مما يجعله خصمًا لا يستهان به بالنسبة لـ ريال مدريد.

 

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.
 

حكم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني


ويتولي الحكم سيزار سوتو إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال المرتقبة اليوم السبت، 24 يناير.

وكان سيزار سوتو تولى مسؤولية تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

كما أدار سوتو مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، في الدور الأول من الليجا في أكتوبر الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث فاز الملكي بهدفين لهدف.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفياريال، فسيكون ماريو ميليرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

