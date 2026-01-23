سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت والدة المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة عن يوم الواقعة.



وقالت والدة المتهم إنهم كانوا نائمين يوم الحادث، وفوجئوا بجدة الأطفال تطرق باب منزلهم وتسأل عن أحفادها، موضحة أنهم أخبروها بأن الأطفال سلموا على نجلها محمود (المتهم) ثم غادروا المكان.

بحثا عن الأطفال معا قبل اكتشاف الجريمة

وأضافت أن نجلها لم يكن متواجدا داخل المنزل في تلك الفترة، وعقب عودته علم باختفاء الأطفال، فخرج على الفور للبحث عنهم برفقة والدهم سعيد، خاصة أنه صديقه، مؤكدة أنه طالبهم بتفريغ كاميرات المراقبة أثناء البحث عن الأطفال.

سر غامض بين الأب والمتهم

وأشارت والدة المتهم إلى أن هناك سرا ما بين سعيد والد الأطفال ونجلها محمود، لا يعلمه إلا الله وهما فقط، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، أوضح شقيق المتهم بقتل الأطفال أن شقيقه ووالد الأطفال كانت بينهما علاقة قوية، وكانا لا يفترقان، مؤكدا أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن بينهما ما ينذر بوقوع مثل هذه الجريمة.

تجديد حبس المتهم بقتل أطفال المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

وكانت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قررت تجديد حبس المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب الواقعة التى تسببت فى إحداث حالة حزن عارمة بالمحافظة.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح في إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نجحت في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقًا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل ان تجدد حبسه 15 يوما.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكان مصدر أمني بمحافظة المنوفية، كشف تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها في خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

