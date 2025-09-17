الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

الأربعاء 17 سبتمبر 2025
شهدت قرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية بعد وفاة طفلين "توأم" عقب حصولهما على تطعيمات وخافض حرارة من إحدى الصيدليات الخارجية بالقرية. 

وأكدت مصادر طبية أن الأجهزة المعنية بوزارة الصحة انتقلت فورًا لمتابعة تفاصيل الحادث، وبدأت تحقيقات عاجلة للوقوف على أسباب الوفاة، وفحص خط سير التطعيمات ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية المعتمدة، لافتا إلى أن 76 طفلا تم حقنهم بالمصل دون أن يحدث لهم شيئا.  

كما شددت مديرية الصحة بالمنوفية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع إرسال عينات من الأدوية محل الشبهة للفحص المعملي.  

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين.

