بيراميدز ونهضة بركان، صراع قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

تشهد مواجهة اليوم بين فريق نادي بيراميدز ونهضة بركان المغربي صراعا شرسًا على قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان

ويحتل فريق بيراميدز ونهضة بركان قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف لصالح الفريق المغربي

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالي

نهضة بركان 6 نقاط

بيراميدز 6 نقاط

ريفرز يونايتد 0

باور ديناموز 0

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان علي قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

