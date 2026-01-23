الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته بملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

يختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مباراته ونهضة بركان المقرر إقامتها غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران الختامي في التاسعة مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

مران بيراميدز 

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

قيد ناصر ماهر وحمدان محليا وأفريقيا 

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

وأوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليًّا وقاريًّا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليًّا وقاريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان مباراة بيراميدز ونهضة بركان بيراميدز نهضة بركان بيراميدز ونهضة بركان

مواد متعلقة

بيراميدز يوجه الشكر لمسؤولي نهضة بركان المغربي

يورتشيتش والشناوي يتحدثان في مؤتمر صحفي اليوم عن مباراة نهضة بركان

ناصر ماهر في أول مشاركة له بمران بيراميدز بالمغرب (صور)

بيراميدز يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لـ نهضة بركان

ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز استعدادا لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا (صور)

محمد حمدي يغادر مدينة ميونيخ الألمانية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي (صور)

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

عمرو السولية يقود سيراميكا أمام الاتحاد السكندري وثنائي الأهلي على دكة البدلاء

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

بعد تداول فيديو الواقعة، سقوط المتهمين بطعن وحرق شاب في الشرقية

سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)

المشاط: رسائل الرئيس السيسي في "دافوس" تؤكد على التحولات والتحديات بمشهد التعاون الدولي

3 مباريات في ختام الجولة العشرين بدوري المحترفين

المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

خدمات

المزيد

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026

تعرف على سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

كل ما تريد معرفته عن خدمتي التقسيط والسحب النقدي في البنك الأهلي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية