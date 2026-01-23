اليوم، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

18 حجم الخط

يشهد اليوم الجمعة انعقاد الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز المقرر إقامتها غدا في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

مران بيراميدز

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان الذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

قيد ناصر ماهر وحمدان محليًّا وأفريقيًّا

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

وأوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليًّا وقاريًّا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليًّا وقاريًّا.

