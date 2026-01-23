يورتشيتش يشكو من ضيق مساحات الملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان (صور)

18 حجم الخط

مباراة نهضة بركان وبيراميدز، حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، والحارس أحمد الشناوي على معاينة أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد مدرب بيراميدز بأرضية الملعب لكنه أكد أنه ضيق في المساحات وهو ما سيشكل صعوبة كبيرة خلال المباراة الهامة التي تحسم موقف صدارة المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مباراته ونهضة بركان المقرر إقامتها غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران الختامي في التاسعة مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء الماضي استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

مران بيراميدز

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

