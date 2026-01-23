أحمد الشناوي: جئنا إلى المغرب للفوز على نهضة بركان وتأمين الصدارة

18 حجم الخط

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، وحضر إلى المغرب من أجل هدفه الدائم وهو اللعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل تأمين الصدارة والاقتراب خطوة أكبر من الدور ربع النهائي للبطولة.

تصريحات أحمد الشناوي

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق جاهز للمباراة بعد اكتمال الصفوف بشكل كبير وبعد انتهاء منافسات كأس أفريقيا، ومع عودة المنافسات القارية فإن بيراميدز هدفه الفوز خارج أرضه لتأمين التأهل ومواصلة المشوار القاري نحو الاحتفاظ باللقب الأفريقي.

الشناوي شدد على جاهزيته التامة لمباراة نهضة بركان وهو مستعد تماما لمساعدة زملائه على الفوز من أجل التأهل، وهو يثق كثيرا في زملائه وقدرتهم على تحقيق الهدف والعودة بالثلاث نقاط من المغرب.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مباراته ونهضة بركان المقرر إقامتها غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران الختامي في التاسعة مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

مران بيراميدز

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

