دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخوض مرانه الختامي على الملعب البلدي استعدادا لمواجهة نهضة بركان (صور)

18 حجم الخط

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

مران بيراميدز

وجرى المران على الملعب البلدي في مدينة بركان والذي تقام عليه المباراة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حالة من التفاؤل الشديد والرغبة في المشاركة وتحقيق الفوز.

واشتمل التدريب على تدريبات خفيفة وتدريبات بالكرة وتقسيمة وبعض الجمل والوحدات التكتيكية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وعقد اليوم بمدينة بركان المغربية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

تم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والإداريان محمد طاهر وسامي أباظة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

