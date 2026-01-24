السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخوض مرانه الختامي على الملعب البلدي استعدادا لمواجهة نهضة بركان (صور)

تدريب بيراميدز
تدريب بيراميدز
18 حجم الخط

 اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

 

مران بيراميدز 

 وجرى المران على الملعب البلدي في مدينة بركان والذي تقام عليه المباراة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حالة من التفاؤل الشديد والرغبة في المشاركة وتحقيق الفوز.

واشتمل التدريب على تدريبات خفيفة وتدريبات بالكرة وتقسيمة وبعض الجمل والوحدات التكتيكية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

 

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وعقد اليوم بمدينة بركان المغربية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

تم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والإداريان محمد طاهر وسامي أباظة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نهضة بركان دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان مباراة بيراميدز ونهضة بركان

مواد متعلقة

يورتشيتش يشكو من ضيق مساحات الملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان (صور)

أحمد الشناوي: جئنا إلى المغرب للفوز على نهضة بركان وتأمين الصدارة

مدرب بيراميدز: مواجهة نهضة بركان صعبة لكننا سبق وأطحنا بهم من السوبر

بيراميدز يختتم تدريباته بملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

بيراميدز يوجه الشكر لمسؤولي نهضة بركان المغربي

يورتشيتش والشناوي يتحدثان في مؤتمر صحفي اليوم عن مباراة نهضة بركان

ناصر ماهر في أول مشاركة له بمران بيراميدز بالمغرب (صور)
ads

الأكثر قراءة

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 3-2 على بيزا في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

لو سحر وزئبق أحمر كنا صعدنا كأس العالم، أحمد حسن يطالب ميدو بالاعتذار للجيل الذهبي

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالخروج من محنة كبيرة

تلاوة تعيد الروحانيات لـ عشاق القرآن الكريم بصوت محمود السيد عبد الله ( فيديو)

قراءة مميزة لـ محمد أحمد حسن من سورة التكوير ببرنامج دولة التلاوة(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية