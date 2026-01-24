السبت 24 يناير 2026
رياضة

صراع صدارة المجموعة، بيراميدز ضيفا ثقيلا على نهضة بركان في المغرب

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفًا علي نهضة بركان المغربي اليوم السبت في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

 

مران بيراميدز 

وتعد مباراة اليوم صعبة لكلا الفريقين لاسيما أن كل منهما بسعي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

