رياضة

موعد مباراة نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
مباراة نهضة بركان وبيراميدز، يلتقي فريقا بيراميدز ونهضة بركان المغربي اليوم السبت في مواجهة قمة المجموعة الأولى في  دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان علي قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

 

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة  نهضة بركان وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

 يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

