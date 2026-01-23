مدرب بيراميدز: مواجهة نهضة بركان صعبة لكننا سبق وأطحنا بهم من السوبر

18 حجم الخط

قال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال ستكون في غاية الصعوبة خاصة وأنها أمام منافس قوي ولديه إمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره وهناك منافسة بين الفريقين على صدارة المجموعة وبالتالي المباراة صعبة، وبيراميدز يلعب دائما على الفوز مهما كانت الظروف.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز استعد جيدا للمباراة بمعسكر خارجي في الإمارات واستعاد لاعبيه الدوليين مؤخرا بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: “بالرغم من وجود غيابات أبرزها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي إلا أن الفريق جاهز تماما وحضر إلى بركان من أجل اللعب على الفوز والعودة بالثلاث نقاط والاحتفاظ بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي”.

وأشار يورتشيتش إلى أن بيراميدز سبق وواجه بركان قبل أشهر في القارة بكأس السوبر الأفريقي وكانت بالفعل مباراة صعبة وتوج بيراميدز باللقب، وبالتالي كل فريق يعرف تماما كل تفاصيل منافسه وهو ما سيجعل المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أنه يتوقع التحامات قوية في اللقاء نظرا لأن الملعب البلدي في بركان ملعب ضيق وبالتالي ستكون الأحداث مثيرة والمساحات صغيرة ويتوقع قوة كبيرة من لاعبي الفريقين على أرض الملعب.

وشدد يورتشيتش على أنه دائما يثق في لاعبيه والمجموعة التي يتولى تدريبها ودائما ما يكونوا عند حسن ظنه وهدفهم دائما هو الحفاظ على ما وصل إليه النادي في قمة المنافسات الأفريقية.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مباراته ونهضة بركان المقرر إقامتها غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران الختامي في التاسعة مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

مران بيراميدز

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

