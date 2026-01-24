التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

استقر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نهضة بركان المغربي اليوم السبت في مواجهة قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام نهضة بركان

وجاء تشكيل السماوي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: احمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان علي قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مطار مدينة وجدة بالمغرب، قبل الانتقال إلى مدينة السعيدية التي ستقيم بها البعثة، وهي أقرب المدن إلى بركان التي تستضيف المباراة الهامة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.