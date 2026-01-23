الجمعة 23 يناير 2026
بيراميدز يوجه الشكر لمسؤولي نهضة بركان المغربي

وجه هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الشكر لمسؤولي وإدارة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق، على الاستقبال والتعامل الراقي الذي يليق بحجم ومدى قوة ومتانة العلاقة بين مصر وشقيقتها المغرب بوجه عام، ونادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه التحديد.

أكد هاني سعيد أن نادي نهضة بركان استقبل بعثة بيراميدز في المطار بمدينة وجدة بالصورة التي تعكس قوة العلاقة بين الناديين، وكذلك توفير ملعب التدريب، ووسائل النقل، وهو أمر ليس بجديد على نادي نهضة بركان الذي سبق وحل ضيفًا على بيراميدز في وقت سابق بالسوبر الأفريقي في القاهرة، ووجد الترحيب اللائق خلال تلك الزيارة.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

مران بيراميدز 

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبوجود المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة فجر اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

 

قيد ناصر ماهر وحمدان محليا وأفريقيا 

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

وأوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليا وقاريا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليًّا وقاريًّا.

