محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الملفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الحفاظ على أملاكها وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن ملفي التقنين والتصالح من الملفات ذات الأولوية، لارتباطهما بحقوق الدولة وراحة المواطنين، مشيرًا إلى التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تبسط الإجراءات أمام المواطنين.

 

مراجعة ملف التقنين أولًا بأول داخل المركز التكنولوجي

وفي هذا الإطار، تابع محافظ أسيوط جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة مصطفى محمد إبراهيم، في تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح، ومراجعة الملفات أولًا بأول داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لضمان سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة أعمال لجنة الأمانة الفنية ولجنة البت، وإدخال الملفات المستوفاة على المنظومة الإلكترونية تمهيدًا لإصدار نموذج (8) وفق أحكام القانون، مؤكدًا أنه يتابع الموقف التنفيذي يوميًّا عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة إنجاز العمل وتذليل أي عقبات.

محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين لعدد من واضعي اليد على الأراضي في أبانوب

توجيهات من محافظ أسيوط بشأن التصالح في مخالفات البناء والتقنين

واختتم محافظ أسيوط بتأكيده أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، بما يرسخ مبادئ العدالة ويحقق التنمية والاستقرار على أرض المحافظة.

