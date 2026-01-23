القضية الـ10، فيفا يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك

18 حجم الخط

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بعد صدور قرار رسمي بإيقاف قيد النادي لفترات إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القضايا التي تسببت في منع "الفارس الأبيض" من تسجيل لاعبين جدد إلى 10 قضايا متراكمة.

تفاصيل العقوبة الجديدة

أخطر "فيفا" الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد مجددًا، وذلك بسبب مستحقات مالية متأخرة لأطراف دولية. وتأتي هذه العقوبة في وقت حساس يسعى فيه النادي لتدعيم صفوفه، مما يضع الإدارة في مأزق قانوني ومالي خانق.

ووفقًا للوائح "فيفا"، لن يتمكن الزمالك من تسجيل أي لاعب جديد في فترات الانتقال الحالية أو القادمة إلا بعد التسوية المالية الشاملة. سداد كافة المبالغ والمستحقات والفوائد المترتبة عليها.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

