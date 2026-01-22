الخميس 22 يناير 2026
اسمان عالميان في الصورة، هل يرحل وليد الركراكي عن تدريب المغرب؟

الركراكي
الركراكي
أكد موقع "البطولة" المغربي أن استمرار وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي أصبح   "محل شك" كبير، عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 في المباراة النهائية أمام السنغال.

هل يرحل الركراكي عن المغرب

​ووفقًا للمصدر ذاته، فإن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة على طاولة الجامعة المغربية لكرة القدم؛ إذ تظل مغادرة الركراكي للمنتخب واردة وبقاؤه كذلك، في انتظار تقييم نهائي وشامل للمرحلة الماضية.

​أسماء مطروحة لخلافة "رأس لافوكا"

​كشف التقرير عن وجود تحركات استباقية خلف الكواليس، حيث تم ترشيح بعض الأسماء بالفعل لتولي قيادة العارضة التقنية لـ"أسود الأطلس" في حال اتخاذ قرار الانفصال، وتتضمن القائمة اسم مغربي مدرب وطني يحظى بتقدير كبير وقدرة على قيادة المشروع المحلي، واسمان أجنبيان عالميان من أصحاب الخبرة الدولية الكبيرة.

​تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من خسارة "الأسود" للنهائي القاري الذي أقيم على أرضهم، وهي الهزيمة التي أثارت انقسامًا في الشارع الرياضي المغربي بين مؤيد لاستمرار الركراكي حفاظًا على الاستقرار قبل مونديال 2026، وبين مطالب بالتغيير لضخ دماء جديدة قادرة على جلب الألقاب.

