الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم صدارته للهدافين، رقم سلبي يحاصر رونالدو في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو
18 حجم الخط

 اعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، قائمة أكثر اللاعبين وقوعًا في مصيدة التسلل في دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم، محققًا رقمًا قياسيًا سلبيًا غير معتاد في مسيرته الاحترافية.

 

رقم سلبي لرونالدو 

واحتسبت ضد "الدون" 25 حالة تسلل حتى الآن، ليتصدر القائمة بفارق واضح عن أقرب ملاحقيه، الزامبي فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء (21 حالة).


​و​أثار هذا الرقم نقاشًا فنيًا واسعًا حول أسبابه، حيث أرجع البعض هذه الظاهرة إلى عدة عوامل مثل الاندفاع المبكر حيث أظهر رصد المباريات ميل رونالدو للتحرك خلف خط الدفاع قبل خروج الكرة من قدم زميله بأجزاء من الثانية، رغبة منه في استغلال أنصاف الفرص. 

فيما يرى البعض أن ​عامل السن والسرعة مع بلوغه سن الـ 40، يؤثر على "توقيت الانطلاق" قد تأثر نسبيًا؛ حيث يحتاج المهاجم في هذا العمر لتعديل تمركزه لتعويض نقص السرعة اللحظية مقارنة بالمدافعين الشباب.



​أرقام الهجوم مقابل أرقام التسلل


​رغم هذا الرقم السلبي، لا يزال رونالدو يثبت فاعليته الكبيرة، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا، مما يعكس نهجه الهجومي الجريء الذي يعتمد على مبدأ "المخاطرة العالية مقابل العائد العالي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافى الدورى دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي ريستيانو رونالدو دوري السعودي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، هاري كين يفود بايرن ميونخ للفوز على سانت جيلواز

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية