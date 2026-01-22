رغم صدارته للهدافين، رقم سلبي يحاصر رونالدو في الدوري السعودي

18 حجم الخط

اعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، قائمة أكثر اللاعبين وقوعًا في مصيدة التسلل في دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم، محققًا رقمًا قياسيًا سلبيًا غير معتاد في مسيرته الاحترافية.

رقم سلبي لرونالدو

واحتسبت ضد "الدون" 25 حالة تسلل حتى الآن، ليتصدر القائمة بفارق واضح عن أقرب ملاحقيه، الزامبي فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء (21 حالة).



​و​أثار هذا الرقم نقاشًا فنيًا واسعًا حول أسبابه، حيث أرجع البعض هذه الظاهرة إلى عدة عوامل مثل الاندفاع المبكر حيث أظهر رصد المباريات ميل رونالدو للتحرك خلف خط الدفاع قبل خروج الكرة من قدم زميله بأجزاء من الثانية، رغبة منه في استغلال أنصاف الفرص.

فيما يرى البعض أن ​عامل السن والسرعة مع بلوغه سن الـ 40، يؤثر على "توقيت الانطلاق" قد تأثر نسبيًا؛ حيث يحتاج المهاجم في هذا العمر لتعديل تمركزه لتعويض نقص السرعة اللحظية مقارنة بالمدافعين الشباب.





​أرقام الهجوم مقابل أرقام التسلل



​رغم هذا الرقم السلبي، لا يزال رونالدو يثبت فاعليته الكبيرة، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا، مما يعكس نهجه الهجومي الجريء الذي يعتمد على مبدأ "المخاطرة العالية مقابل العائد العالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.