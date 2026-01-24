السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

الأرز البايت، فيتو
الأرز البايت، فيتو
18 حجم الخط

الأرز من النشويات الأساسية على وجبة الغداء وله عشاق كثيرون وشعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يقدم بطرق مختلفة وبجانب جميع أنواع اللحوم.

والأرز الطازج أفضل في المذاق ولكن جرت العادة على تناول الأرز المتبقي في اليوم التالي، حتى ظهرت بعض المحاذير من تناول الأرز البايت لأنه قد يكون مسرطنًا.

 

هل الأرز البايت مسرطن 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الأرز يمكن أن تتكون عليه بكتيريا اسمها Bacillus cereus، وهذه البكتيريا موجودة والأرز نيئ أو غير مطبوخ وتكون خاملة وغير ضارة، ولكن بعد الطهي وعند ترك الأرز في الحلة أكثر من ثلاث أو أربع ساعات خارج الثلاجة، تنشط هذه البكتيريا وتبدأ تتكاثر وتخرج سموم وللأسف هذه السموم لا تتكسر بالتسخين لأنها تعتبر سموم بكتيرية مقاومة للحرارة، وعند تناوله يسبب قيء وإسهال وللأسف يشكل خطورة على الأطفال والحوامل.

هل الأرز البايت مسرطن 
هل الأرز البايت مسرطن 

وأضاف سلامة، أن الحل هنا هو عند طهي الأرز يجب إدخاله الثلاجة بمجرد أن يبرد على الفور ندخله الثلاجة، وعند الاستخدام نسخنه مرة أخرى ولا مانع من تسخينه أكثر من مرة.

 

فوائد الأرز البايت 

وتابع، أن الأرز البايت الذى يتم حفظه بشكل صحيح له فوائد عديدة حيث يحتوى على نشاء مقاوم أكثر وهو صديق للجهاز الهضمي، ومناسب لمرضى السكر، وأفضل في الريجيم، والنشاء المقاوم يغذي البكتيريا النافعة، ويعمل على بطيء الهضم، ولا يرفع السكر فجأة، ويساعد على الشعور بالشبع أسرع.

txt

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

txt

طريقة عمل الأرز الميكسيكى فى خطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرز الأرز البايت هل الأرز البايت مسرطن فوائد الأرز البايت صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

مخاطر النوم على البطن وتأثيره على الرقبة والأعصاب والرئة

مخاطر نقص اليود على صحتك، تعرفي عليها

مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال

ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

قبل مناقشتها بالنواب، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الكهرباء

اليوم، أولى جلسات دعوى نفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد بـ 240 ألف جنيه لصالح ابنتيه

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

وثيقة تكشف عن "دور محدود" لواشنطن في ردع كوريا الشمالية

هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية