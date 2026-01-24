هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

18 حجم الخط

الأرز من النشويات الأساسية على وجبة الغداء وله عشاق كثيرون وشعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يقدم بطرق مختلفة وبجانب جميع أنواع اللحوم.

والأرز الطازج أفضل في المذاق ولكن جرت العادة على تناول الأرز المتبقي في اليوم التالي، حتى ظهرت بعض المحاذير من تناول الأرز البايت لأنه قد يكون مسرطنًا.

هل الأرز البايت مسرطن

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الأرز يمكن أن تتكون عليه بكتيريا اسمها Bacillus cereus، وهذه البكتيريا موجودة والأرز نيئ أو غير مطبوخ وتكون خاملة وغير ضارة، ولكن بعد الطهي وعند ترك الأرز في الحلة أكثر من ثلاث أو أربع ساعات خارج الثلاجة، تنشط هذه البكتيريا وتبدأ تتكاثر وتخرج سموم وللأسف هذه السموم لا تتكسر بالتسخين لأنها تعتبر سموم بكتيرية مقاومة للحرارة، وعند تناوله يسبب قيء وإسهال وللأسف يشكل خطورة على الأطفال والحوامل.

هل الأرز البايت مسرطن

وأضاف سلامة، أن الحل هنا هو عند طهي الأرز يجب إدخاله الثلاجة بمجرد أن يبرد على الفور ندخله الثلاجة، وعند الاستخدام نسخنه مرة أخرى ولا مانع من تسخينه أكثر من مرة.

فوائد الأرز البايت

وتابع، أن الأرز البايت الذى يتم حفظه بشكل صحيح له فوائد عديدة حيث يحتوى على نشاء مقاوم أكثر وهو صديق للجهاز الهضمي، ومناسب لمرضى السكر، وأفضل في الريجيم، والنشاء المقاوم يغذي البكتيريا النافعة، ويعمل على بطيء الهضم، ولا يرفع السكر فجأة، ويساعد على الشعور بالشبع أسرع.

