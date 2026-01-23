توتنهام يستعد لضم نجم ليفربول في ميركاتو الشتاء

18 حجم الخط

فجّر الصحفي الموثوق دييفيد أورنستين مفاجأة تتعلق بمستقبل أحد أبرز أعمدة نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن رحيل الظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبرتسون عن "أنفيلد" بات وشيكًا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

تحرك جاد من "السبيرز"

وكشف أورنستين أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير تعمل بشكل مكثف وجاد للغاية لحسم صفقة التعاقد مع روبرتسون قبل إغلاق باب الانتقالات هذا الشهر. وتأتي هذه الخطوة بناءً على رغبة النادي اللندني في تدعيم خط دفاعه بلاعب يمتلك خبرات واسعة في الدوري الإنجليزي.

مفاوضات في مراحلها الأخيرة

وأوضح التقرير أن المفاوضات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة بين جميع الأطراف المعنية (ليفربول، توتنهام، واللاعب)، وسط مؤشرات قوية على أن الصفقة قد تتم خلال الأيام القليلة القادمة في واحدة من أكثر الانتقالات صدمة لجماهير "الريدز".

ضربة قوية لليفربول

ويُعد روبرتسون أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق ليفربول لكافة الألقاب الممكنة تحت قيادة يورجن كلوب، ورحيله في هذا التوقيت الحساس من الموسم يضع إدارة "الريدز" في مأزق للبحث عن بديل بنفس الكفاءة قبل نهاية الشهر.

ويستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره بورنموث غدا السبت 24 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا أمام نظيره بورنموث في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ فترة طويلة، وتعتبر هذه أول مباراة له بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أكد أن غياب محمد صلاح كان له تأثير مباشر على نتائج ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواجد النجم المصري مع الفراعنة في أمم أفريقيا.

وأضاف هنري في تصريحات نقلتها منصة Tribuna، أن بعض تعادلات ليفربول كان من الممكن أن تتحول إلى انتصارات حال وجود محمد صلاح داخل الملعب.

وأضاف: “بعض التعادلات التي حققها الفريق بعد غياب صلاح، ربما كانت ستتحول إلى انتصارات لو كان موجودًا”.

