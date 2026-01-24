بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

18 حجم الخط

تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجمات روسية، فجر اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين في ضربات روسية.

وأفاد مسؤولون أن روسيا شنت هجومًا واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، على العاصمة كييف ومدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

من جهتها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان مقتضب، إنه روسيا استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ، في الهجوم على العاصمة كييف.

وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية روسية متجهة نحو أوكرانيا.

Kyiv was struck tonight by a coordinated Russian drone-and-missile attack, reportedly targeting CHP power plants 6, 5, and 4. pic.twitter.com/d71qfFn71J — Anoncandanga 👉🏿✌🏿 (@anon_candanga) January 24, 2026



وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، على تطبيق "تليجرام" إن "كييف تتعرض لهجوم عدائي مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت".

وكتب في منشور لاحق "حاليًا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين"، مضيفًا أن 3 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.



ومن جهته، أفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، بوقوع هجمات بطائرات مسيّرة في 3 مناطق على الأقل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

وفي خاركيف ثاني مدن أوكرانيا، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف أن الهجوم شنته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية.

🇷🇺🇺🇦 Footage of a Russian Geran drone stdike in Kyiv. https://t.co/JxtNPfEi8v pic.twitter.com/CWfTSjJvQS — Heyman_101 (@SU_57R) January 24, 2026

وكتب على تطبيق "تليجرام" أن الطائرات المسيّرة استهدفت سكنًا للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

