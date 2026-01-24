السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

قصف روسي على كييف،
قصف روسي على كييف، فيتو
18 حجم الخط

تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا  لهجمات روسية، فجر اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين في ضربات روسية.

وأفاد مسؤولون أن روسيا شنت هجومًا واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، على العاصمة كييف ومدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

من جهتها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان مقتضب، إنه روسيا استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ، في الهجوم على العاصمة كييف.

وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية روسية متجهة نحو أوكرانيا.


وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، على تطبيق "تليجرام" إن "كييف تتعرض لهجوم عدائي مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت".

وكتب في منشور لاحق "حاليًا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين"، مضيفًا أن 3 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.


ومن جهته، أفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، بوقوع هجمات بطائرات مسيّرة في 3 مناطق على الأقل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

وفي خاركيف ثاني مدن أوكرانيا، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف أن الهجوم شنته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية.

وكتب على تطبيق "تليجرام" أن الطائرات المسيّرة استهدفت سكنًا للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجمات روسية ضربات روسية طائرات مسيرة إيرانية طراز شاهد العاصمة كييف مدينة خاركيف القوات الجوية الأوكرانية مفاوضين من أوكرانيا وروسيا دولة الامارات
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

قبل مناقشتها بالنواب، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الكهرباء

اليوم، أولى جلسات دعوى نفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد بـ 240 ألف جنيه لصالح ابنتيه

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

وثيقة تكشف عن "دور محدود" لواشنطن في ردع كوريا الشمالية

هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية