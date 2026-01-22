الخميس 22 يناير 2026
تقارير إسبانية تكشف آخر تطورات مفاوضات فالنسيا لضم ديانج

ديانج
ديانج
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول مفاجئ في خطط نادي فالنسيا لتدعيم خط وسطه خلال سوق الانتقالات الحالية، حيث بات التعاقد مع الدولي الأرجنتيني جيدو رودريجيز، لاعب أستون فيلا، خارج حسابات النادي "ما لم تحدث تطورات دراماتيكية غير متوقعة".

ديانج يقترب أكثر من فالنسيا 

 ​ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة "الخفافيش" قررت تجميد مفاوضات رودريجيز وتوجيه كامل تركيزها نحو حسم صفقة المالي أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي.


​تطورات صفقة أليو ديانج

​أكدت الصحيفة أن هناك رغبة متبادلة وقوية بين جميع الأطراف لإتمام انتقال ديانج إلى ملعب "ميستايا"، حيث يبدي أليو ديانج حماسًا كبيرًا لخوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني، كما لا يمانع النادي الأهلي رحيل لاعبه في حال وصول عرض مالي مناسب.

وأوضحت سبورت: تظل المتطلبات المادية للنادي الأهلي هي حجر الزاوية؛ حيث يحتاج فالنسيا لتلبية الشروط المالية للفريق المصري لإغلاق الصفقة بشكل رسمي.

كما يرى الطاقم الفني لفالنسيا في ديانج الخصائص البدنية والفنية اللازمة لسد الثغرات في وسط الملعب، خاصة مع تعثر مسار ضم جيدو رودريجيز.

​رغم أن جيدو رودريجيز كان الخيار الأول، إلا أن تعقيدات مرتبطة بمطالب نادي أستون فيلا والراتب الشخصي للاعب جعلت فالنسيا ينسحب من السباق، مفضلًا الخيار "الأكثر جدوى" فنيًا وماليًا المتمثل في الدبابة المالية ديانج.

 

