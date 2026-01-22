الخميس 22 يناير 2026
برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري ومدة غيابه عن الملاعب

بيدري
بيدري
أعلن نادي برشلونة أن الفحوصات الدقيقة التي خضع لها بيدري اليوم أظهرت إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية للفخذ الأيمن. 

مدة غياب بيدري عن برشلونة 

ومن المتوقع أن يغيب "المايسترو" الشاب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، مما يمثل ضربة موجعة لخطط المدرب هانز فليك في مرحلة حاسمة من الموسم.

​تفاصيل إصابة بيدري 

​وأصيب بيدري خلال مشاركته مع برشلونة في الجولة السابعة من "مرحلة الدوري" في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج (انتهت بفوز البارسا 4-2).

​وسقط بيدري في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، واضطر لمغادرة الملعب وحل مكانه داني أولمو.

​​المباريات التي سيغيب عنها بيدري

​من المتوقع أن يفتقد الفريق الكتالوني خدمات بيدري في المواجهات التالية:

ريال أوفيدو (الدوري الإسباني).
​كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا - الجولة الختامية الحاسمة للتأهل المباشر).
​إلتشي ومايوركا (الدوري الإسباني).
​ألباسيتي (ربع نهائي كأس ملك إسبانيا).

​أرقام بيدري هذا الموسم (2025-2026)

و​يعد بيدري ركيزة لا غنى عنها في تشكيل هانز فليك، حيث خاض حتى الآن:
​25 مباراة في مختلف المسابقات.
​سجل هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة (إحداها كانت في مباراة سلافيا براج الأخيرة قبل إصابته).

وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج، حيث يحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب دوري الأبطال، ويحتاج للفوز في الجولة القادمة لضمان المركز الثامن وتفادي خوض الملحق المؤهل لدور الـ16.

الجريدة الرسمية