أفادت الإستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاجون، اليوم السبت، أن القوات النووية لـكوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية، فيما يتوقع البنتاجون دورًا أكثر محدودية للولايات المتحدة في الردع، مع تحمل كوريا الجنوبية المسؤولية الأساسية.


وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الإستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاجون: "القوات النووية لكوريا الشمالية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية. هذه القوات تنمو من حيث الحجم والكفاءة، مما يمثل خطرًا نوويًّا واضحًا ومباشرًا على الأراضي الأمريكية".

وأكدت الوثيقة أن القوات الصاروخية لكوريا الديمقراطية قادرة على ضرب أهداف في كوريا الجنوبية واليابان بأسلحة تقليدية ونووية.


كما أفادت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع "دورًا أكثر محدودية" لها في ردع كوريا الشمالية، مع تحويل جزء أكبر من المسؤولية إلى كوريا الجنوبية.

وجاء في الوثيقة: "كوريا الجنوبية قادرة على تولي المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم لكنه أكثر محدودية".


وأضافت الوثيقة: "هذا التحول في توازن المسؤوليات يتوافق مع مصالح أمريكا في تحديث وضع القوات الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية".


وكان زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونج أون، قد وصف في وقت سابق، تعزيز الردع النووي للبلاد بأنه أولوية استراتيجية حاسمة، وأنها تأتي بسبب "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف ‍الدولية المختلفة".


ويذكر أن كوريا الديمقراطية طورت صواريخ كروز إستراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ "هواسال" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم). تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.

وثيقة تكشف عن "دور محدود" لواشنطن في ردع كوريا الشمالية

